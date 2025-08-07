Denizli'nin İlk Horizon Projesi InnoecoFood'un Koordinasyon Toplantısı Kenya'da Yapıldı

Horizon Europe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Denizli'nin ilk ve tek Horizon projesi olma özelliğini taşıyan InnoecoFood projesinin 18. ay koordinasyon toplantısı, 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde Kenya'nın Kisumu kentinde düzenlendi.

Denizli Valiliği'nin proje ortağı olduğu toplantıya, AB ve Dış İlişkiler Bürosu İl Proje Koordinatörü ve projenin yürütücüsü Sayın Redife Aslıhan Uçar ile proje ekibi katılım sağladı. Üç gün süren programda proje ortakları, gelecekteki gıda sistemlerini şekillendirecek sürdürülebilir agroekolojik yenilikler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Spirulina üretimi, böcek bazlı protein, ekolojik balık yetiştiriciliği, inovatif gıda ve yem ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması gibi alanlardaki gelişmeler masaya yatırıldı.

9 çalışma paketine ilişkin durum güncellemeleri, Spirulina, ekolojik balık yetiştiriciliği, böcek yemi ve hasat sonrası teknolojiler üzerine teknik oturumlar, Kenya'nın Siaya County bölgesindeki ECOHUB tesisine saha ziyaretleri, Etik, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik modelleri üzerine tartışmalar toplantıda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Bu buluşma, proje ortaklarının yüz yüze bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına, stratejilerini uyumlu hale getirmesine ve kırsalda kadınlar ile gençlerin ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hız kazanmasına katkı sağladığı belirtildi. - DENİZLİ