Denizli'nin İlk Horizon Projesi InnoecoFood'un Koordinasyon Toplantısı Kenya'da Yapıldı

Denizli'nin İlk Horizon Projesi InnoecoFood'un Koordinasyon Toplantısı Kenya'da Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Horizon Europe Programı kapsamında fonlanan InnoecoFood projesinin 18. ay toplantısı, Kenya'nın Kisumu kentinde düzenlendi. Proje ortakları, sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine değerlendirmelerde bulundu ve çeşitli teknik oturumlar gerçekleştirdi.

Horizon Europe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Denizli'nin ilk ve tek Horizon projesi olma özelliğini taşıyan InnoecoFood projesinin 18. ay koordinasyon toplantısı, 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde Kenya'nın Kisumu kentinde düzenlendi.

Denizli Valiliği'nin proje ortağı olduğu toplantıya, AB ve Dış İlişkiler Bürosu İl Proje Koordinatörü ve projenin yürütücüsü Sayın Redife Aslıhan Uçar ile proje ekibi katılım sağladı. Üç gün süren programda proje ortakları, gelecekteki gıda sistemlerini şekillendirecek sürdürülebilir agroekolojik yenilikler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Spirulina üretimi, böcek bazlı protein, ekolojik balık yetiştiriciliği, inovatif gıda ve yem ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması gibi alanlardaki gelişmeler masaya yatırıldı.

9 çalışma paketine ilişkin durum güncellemeleri, Spirulina, ekolojik balık yetiştiriciliği, böcek yemi ve hasat sonrası teknolojiler üzerine teknik oturumlar, Kenya'nın Siaya County bölgesindeki ECOHUB tesisine saha ziyaretleri, Etik, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik modelleri üzerine tartışmalar toplantıda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Bu buluşma, proje ortaklarının yüz yüze bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına, stratejilerini uyumlu hale getirmesine ve kırsalda kadınlar ile gençlerin ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hız kazanmasına katkı sağladığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor mu? İlk fitili onlar ateşledi
Zelenski'den savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısı

3 yıldır süren savaşı bitirecek çağrı: Gel görüşelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup

Erdoğan kaleme aldı! AK Parti şehit ailelerine bu mektubu ulaştıracak
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.