Denizli’nin 12 Firması İSO 500 Listesine Girdi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, İSO 500-2024 Listesine giren üyelerini tebrik ederek, "Şehrimizin adının ve örnek girişimciliğinin taçlandırılması adına, isimlerini altın harflerle ülkemizin ilk 500 firması arasına yazdıran işletmelerimizi kutluyorum" dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana 57 yıldır aralıksız hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2024 yılı sonuçları belli oldu. Sektörlerin önemli göstergelerinden biri olan listeye, Denizlili 12 firma girdi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ilk 500'de yer alan Denizlili firmalara "Bugünkü başarınız, yarınlarımızdaki daha büyük hedeflere ilham olacaktır" diye seslendi. Başkan Erdoğan, "Örnek başarınızla, yüzümüzü güldürdünüz. Şehrimizin adının ve örnek girişimciliğinin taçlandırılması adına, isimlerinizi altın harflerle ülkemizin ilk 500 firması arasına yazdırdınız. Sektörlerimizin öncüleri oldunuz. Sizleri yani bu büyük listede yer alan Denizlili tüm işletmelerimizi, üyelerimizden çalışanlarına kadar emeği olan her aşamasındaki tüm isimleriyle, en içten muhabbetlerimle kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" dedi. - DENİZLİ