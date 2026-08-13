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Denizli'ye ithalat kontrollerinde yeni yetki

Denizli'ye ithalat kontrollerinde yeni yetki
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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle belirli ürünlerin ülkeye girişinde resmi kontroller konusunda yetkili müdürlükler arasına dahil edildi. Bu yetkiyle Denizli, ithalat kontrollerinde daha etkin rol üstlenecek, gıda ve yem güvenliğinin güçlendirilmesine, hayvan ve bitki sağlığının korunmasına katkı sağlayacak.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle belirli ürünlerin ülkemize girişinde gerçekleştirilen resmi kontroller konusunda yetkili müdürlükler arasına dahil edildi.

Denizli'nin tarımsal üretim gücünü ve sektördeki etkinliğini artıracak önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, belirli ürünlerin ülkemize girişinde gerçekleştirilen resmi kontroller konusunda yetkilendirildi.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın düzenlemesiyle Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, belirli ürünlerin ülkemize girişinde gerçekleştirilen resmi kontroller konusunda yetkili müdürlükler arasına dahil edildi. Denizli bu önemli yetkiyle; ithalat kontrollerinde daha etkin bir rol üstlenecek, gıda ve yem güvenliğinin güçlendirilmesine, hayvan ve bitki sağlığının korunmasına önemli katkı sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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