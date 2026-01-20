Honaz'a 32 milyon TL'lik yatırım

Denizli'nin Honaz ilçesinde 7 mahalleyi kapsayan 32 milyon TL'lik yatırımla içme suyu iletim hattını yeniliyor.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Haydar, Cumhuriyet, Hürriyet, Afşinbey, Hisar, Emirazizli ve Menteşe mahallelerini kapsayan önemli bir içme suyu yatırımı hayata geçiriliyor. Proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olan toplam 4 bin 850 metre uzunluğundaki mevcut içme suyu iletim hattı, modern altyapı standartlarına uygun şekilde yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, uzun süredir yaşanan su sıkıntısının kalıcı olarak çözülmesi amaçlanırken, yenilenen iletim hattı sayesinde arıza ve patlaklardan kaynaklanan su kayıpları da önemli ölçüde azalacak. - DENİZLİ