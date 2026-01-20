Haberler

Honaz'a 32 milyon TL'lik yatırım

Honaz'a 32 milyon TL'lik yatırım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 7 mahalleyi kapsayan 32 milyon TL'lik bir yatırımla mevcut içme suyu iletim hattı yenileniyor. Modern altyapı standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan projeyle su sıkıntısının çözülmesi ve su kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

Denizli'nin Honaz ilçesinde 7 mahalleyi kapsayan 32 milyon TL'lik yatırımla içme suyu iletim hattını yeniliyor.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Haydar, Cumhuriyet, Hürriyet, Afşinbey, Hisar, Emirazizli ve Menteşe mahallelerini kapsayan önemli bir içme suyu yatırımı hayata geçiriliyor. Proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara neden olan toplam 4 bin 850 metre uzunluğundaki mevcut içme suyu iletim hattı, modern altyapı standartlarına uygun şekilde yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, uzun süredir yaşanan su sıkıntısının kalıcı olarak çözülmesi amaçlanırken, yenilenen iletim hattı sayesinde arıza ve patlaklardan kaynaklanan su kayıpları da önemli ölçüde azalacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş

Fuhuş iddiaları Bahçeli'yi çileden çıkardı! Çok konuşulacak benzetme
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
Sadettin Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket

Saran'dan imza isteyen çocuğu şoke eden hareket
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş

Fuhuş iddiaları Bahçeli'yi çileden çıkardı! Çok konuşulacak benzetme
Vatandaşlara uyarı mesajı gitti! e-Devlet sisteminde kesinti yaşanacak

Dikkat! Milyonlarca e-Devlet kullanıcısına bugün aynı mesaj gitti
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar