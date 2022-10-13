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Denizli haber! Denizli'de 2.7 milyarlık ödeneğin 1.5 milyarlık kısmı harcandı

Ekonomi Haberleri

Denizli haber! Denizli'de 2.7 milyarlık ödeneğin 1.5 milyarlık kısmı harcandı

Denizli haberler... DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 2022 yılında hayata geçirilmesi planlanan 308 proje için ayrılan 2.7 milyar TL'lik ödeneğin 1.5 TL'lik kısmının harcandığı bildirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 2022 yılında hayata geçirilmesi planlanan 308 proje için ayrılan 2.7 milyar TL'lik ödeneğin 1.5 TL'lik kısmının harcandığı bildirildi.

Denizli İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı 3. Toplantısı, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada; "İlimizde 2022 yılı ilk dokuz ayında 18 yatırımcı kuruluşumuzun programında 308 adet proje mevcuttur. Bu projelerden 27 adedi bitirilmiş, 174 adedi ise devam etmektedir. 31 adet proje ihale aşamasında olup, 72 adet projeye ise çeşitli nedenlerle başlanılamamıştır, 4 proje ise tasfiye edilmiştir. Programdaki 308 projenin 104'ü tarım, 65'i DKH, 53'ü ulaştırma, 37'si eğitim, 19'u sağlık, 11'i enerji, 9'u imalat, 8'i turizm ve 2'si konut sektörlerine aittir.

İlimiz genelinde 2022 yılı ilk 9 ayında ayrılan 2 milyar 757 milyon TL ödeneğin 1 milyar 574 milyon TL'si harcanarak yüzde 40 nakdi, yüzde 39 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımcı kuruluşlarımıza ilimizde gerçekleştirdikleri yatırımlarda gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu konuşmasının ardından ilgili kurumların bölge ve il müdürleri sunumlarını gerçekleştirerek, yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nazım Balcıoğlu Denizli Ekonomi Haberler

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