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Denizli Fırıncılar Odası'ndan Ramazan Bayramı Duyurusu

Denizli Fırıncılar Odası'ndan Ramazan Bayramı Duyurusu
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Denizli Fırıncılar Odası, Ramazan Bayramı süresince fırınlardan ekmek çıkarılmayacağını açıkladı. Arife günü ise gerekli ekmek miktarının üretileceği bildirildi. Bayramın ilk 3 günü fırınlar kapalı olacak.

Denizli Fırıncılar Odası, Ramazan Bayramı süresince fırınlardan ekmek çıkarılmayacağı belirterek, arife günü ihtiyaç olan ekmek miktarının üretileceğini duyurdu.

Denizli Fırıncılar Odası Ramazan Bayramı'nda fırınlarda çalışan işçilerin aileleriyle birlikte vakit geçirip, Ramazan Bayramı tatilini birlikte yapmaları amacıyla bayram boyunca 3 gün ekmek çıkarılmayacağını duyurdu. Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban tarafından yapılan açıklamada, "30-31 Mart ve 1 Nisan tarihinde fırınlarımızda ekmek çıkmayacaktır. Bayramda ekmek sıkıntısı yaşanmaması için tüm tedbirler alınmıştır. 29 Mart Cumartesi Arife günü fırınlarımız tam mesai ile çalışacak ve ihtiyaç olan ekmek miktarı üretilecektir. Mübarek Ramazan Bayramının Denizli'mize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diler, halkımızın mübarek bayramını kutlarım" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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