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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Resmi Kurum Ziyaretleri

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan Resmi Kurum Ziyaretleri
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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, çeşitli resmi kurumları ziyaret ederek kurumlar arası ilişkileri güçlendirmeyi amaçladı. Ziyaretler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, DESKİ ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ziyaret edildi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği kurumlar arasındaki ilişkileri arttırmak amacıyla Denizli İl Sağlık Müdürlüğünü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü, DESKİ Genel Müdürü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, DESOB Başkanvekili Osman Üçgül ve DESOB Denetim Kurulu Üyemiz Coşkun Maydan ile birlikte resmi kurum ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk olarak Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk'ü ziyaret eden heyet, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk'e çalışmalarından dolayı esnaflar adına plaket verdi. Daha sonra, Trafik ve İlkyardım Haftası dolayısı ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Erbeği ve beraberindekiler Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Ercan Korucu'ya esnafları adına teşekkür edip, plaket verdi.

Ziyaretlerine DESKİ ile devam eden Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli'yi makamında ziyaret ederek, çalımalar ve projeler hakkında istişarede bulundular. Son olarak ise Başkan Mehmet Ali Erbeği, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Süleyman Erdoğan'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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