Denizli'de Terzilere Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgesi

Denizli'de Terzilere Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgesi
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Denizli'de düzenlenen Model Makinecilik Mesleki Yeterlilik kursunu başarıyla tamamlayan terzilere uluslararası geçerli yeterlilik belgeleri verildi. Oda Başkanı Ahmet Can, bu tür projelerin üyeler için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de düzenlenen Model Makinecilik Mesleki Yeterlilik kurusunu başarıyla tamamlayan terzilere, uluslararası geçerli yeterlilik belgesi verildi.

Denizli Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Odası öncülüğünde hayata geçirilen proje çerçevesinde, terzilik mesleğinde uluslararası geçerliliğe sahip Model Makinecilik (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmeye başlandı. İlk kez Denizli'de düzenlenen eğitimden sonra sınavda, başarılı olan kursiyerler hem Ustalık Belgesi hem de Usta Öğretici Belgesi alma hakkı elde etti. Mesleki Yeterlilik Kurumu gözetiminde yürütülen sınav sürecinde, görevli olarak İlyas Güneş yer aldı. Başarılı olan kursiyerler, Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı belgelerini, Mesleki Yeterlilik Merkezi aracılığıyla teslim aldı.

Oda Başkanı Ahmet Can, bu tür projelerin üyeler için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, "Uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgeleri ile üyelerimiz sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da mesleki tanınırlık kazanıyor. Bu tarz çalışmalarımız artarak devam edecek. Bu belge ile kursiyerlerimiz işyeri de açabilecekler. Üyelerimize yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecek" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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