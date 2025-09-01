Denizli'de Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Hibe Sözleşmeleri İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilen ve onaylanan projelerin hibe sözleşmeleri imzalama töreni gerçekleştirildi.

Sözleşmeler Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ile proje sahipleri arasında imzalandı. Yatırımların yüzde 0 sinin desteklendiği programa hibe almaya hak kazanan 20 projeden ilk etapta 16'sı ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Törende konuşan İl Müdürü Zayim, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 2025 yılına kadar 614 projeye 135 milyon hibe desteği aktarılmış olup hayata geçirilen yatırımlar ile 2031 kişiye istihdam imkanı sağlanmıştır. 2025 yılında uygulanacak 20 proje ile ilimiz tarımına 70 milyon lira civarında kaynak aktarılacaktır. Kırsal kalkınma projeleri ile kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesini, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesini ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de yatırımcı ve üreticilerimizi destekliyor, sürdürülebilir bir tarım için çalışıyoruz. Uygulanan hibe desteği, tarım sektöründe verimliliğin artırılmasına ve modern teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sunacağız" dedi.

İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, hibe desteğine hak kazanan yatırımcıların sözleşme sonrasında yatırımlarını tamamlayarak hibe desteğinden yararlanabileceklerini, projelerin yatırımcılara ve Denizli tarım ve hayvancılığına hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı. - DENİZLİ