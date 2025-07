Denizli'de Kekik Balı Üretiminde Rekolte Artışı

Denizli'de bu yıl kekik üretimindeki verimin yüksek olması kekik balı üretimini de etkiledi. Denizli Arı Üreticileri Birliği yönetim kurulu üyesi Hakan Aytekin, kekik balı üretiminde bu sezon rekoltenin yüksek olduğunu kaydetti.

Denizli'nin Buldan İlçesinde arıcılık yapan Denizli Arı Üreticileri Birliği yönetim kurulu üyesi Hakan Aytekin, kekikte yaşanan yüksek verimin, kekik balı üretimine de yansıdığını ve kekik balı üretiminde bu sezon rekoltenin yüksek olduğunu ifade etti. 2022 yılında da böyle kaliteli ve yüksek rekolte yaşandığı dile getiren Hakan Aytekin, "Eşimle birlikte arıcılık yapmaktayım. Buldan merkez ve kırsal mahallelerde bu yıl zirai kekik üretimi çok güzel. Bu durum bal üretimine de olumlu yansıyor. Kovanlar ve petekler balla doldu. Şimdi de sağımı gerçekleştiriyoruz. Buldan ve Güney ilçeleri kekik üretimiyle ülkemizde ve dünyada adını duyurmuş bölgelerdir" dedi.

"Arıcıların orman yangınlara karşı dikkatli olması gerekiyor"

Son yıllarda ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına dikkat çeken Aytekin, "Arıcı arkadaşlarımız orman yangınlarına karşı tedbirlerini alıyor. Arıcılıkta kullandığımız körüğümüzü işimiz bittikten sonra içi su dolu tenekelerde söndürüyoruz. Ayrıca her arıcın yanında mutlaka yangın söndürme tüpü bulunmaktadır. Önceden Muğla ilinde yapılan bu uygulama şimdi ülkemizin her yerinde uygulanmaktadır. Yangın söndürme tüpü olmayan arı üreticilerine kovan oturma ruhsatı verilmemektedir. Bu anlamda arıcılarımızın dikkat etmesini istiyorum. Arıcılar evinden çok dağlarda, ormanlarda zaman geçiriyorlar. Hiçbir arıcı doğanın zarar görmesini istemez, bindiği dalı kesmez. Ekmek teknesine zarar gelsin istemez. Ben kekik yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize, arı üreticilerine bereketli ürünler temenni ediyor, her türlü afetten ülkemizin zarar görmemesini Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ