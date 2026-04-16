Haberler

DSO'dan 'İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme ve Bağlılık Odaklı Uygulamalar' eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seminerde, insan kaynaklarında dijitalleşme, çalışan bağlılığı ve performans yönetimi üzerine iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, bağlılık odaklı çalışma kültürünün önemine vurgu yaptı.

İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme ve Bağlılık Odaklı İyi Uygulamalar semineri, Denizli Sanayi Odası (DSO) 9. Meslek Komitesi üyelerinden gelen talep üzerine M. Feridun Alpat Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, bağlılık odaklı çalışma kültürünün firmalar açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Akbaş, Oda olarak sürdürülebilirlik, verimlilik ve eğitim odaklı çalışmalara öncelik verdiklerini ifade etti.

Seminer kapsamında İnsan Kaynakları Müdürü Ertuğrul Baykara, bordro süreçlerinde uçtan uca dijitalleşme ile performans yönetiminde KPI bazlı yaklaşımları ele aldı. İnsan Kaynakları Müdürü Ömer Çarkcı ise güçlü işe alım politikalarından çalışan bağlılığını artırmaya yönelik uygulamalara kadar birçok başlıkta katılımcılara bilgi verdi. Yoğun katılımın olduğu programda; yan haklar yönetimi, upskill ve reskill süreçleri, sosyal sorumluluk projeleri ile kurum içi iletişim kültürü gibi konularda iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Seminer, konuşmacılara katkılarından dolayı 9. Meslek Komitesi Başkanı Cihat Kaydıhan tarafından plaket takdim edilmesiyle sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

