Denizli'de Dondan Korunan Tarlalar Doluya Yenik Düştü

Denizli'nin Güney ilçesinde dondan tarlalarını korumak isteyen çiftçilerin çabaları yeterli olmadı. Zirai donun ardından tarım arazilerini dolu vuran çiftçinin umudu gelecek yıla kaldı.

Denizli'nin üzüm bağlarıyla ünlü Güney ilçesinde tarlalarını dondan korumak için sabaha kadar lastik yakarak büyük çaba gösteren çiftçilerin çabası boşa gitmişti. Dün öğle saatlerinde etkili olan dolu yağış nedeniyle ilçedeki üzüm bağları başta olmak üzere kekik, tütün, arpa ve buğday ekili tarım arazilerinde büyük hasar meydana geldi.

Güneyli çiftçilerin umudu gelecek yıla kaldı. İlçeye bağlı Yağcılar, Parmaksızlar, Yeni konak mahalleriyle, cevizli gölü ve Tepecik mevkilerinde dolunun büyük zarara yol açtığına dikkat çeken Fatih Mahallesi Muhtarı Hüseyin Külköylü, "Don hasarından sonra daha yeni sürgün yapmaya başlayan bağlarımız bugün dolu yağısından etkilendi. Doludan dolayı büyük bir alan zarar görmüştür. Özellikle üzüm bağlarının sürgünlerinin taze olmasından dolayı dolu çok daha şiddetli hasar birikmiştir. Haziran ve mayıs aylarında daha önceden dolu yağısı görülmüştür ancak daha önce nisan ayında hiç bu kadar dolu yağısı görülmemişti. Çiftçimizin isi don ve dolu hasarlarından dolayı bu sene gerçekten zor, bankadan çekilen krediler makine ekipman kredileri ilaç ve gübre masrafları gün geçtikçe artarken maalesef üretimde gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Dolu için Tarsin sigortası olan vatandaşlarımız müracaatlarını en kısa surede yapması gerekmektedir. Ancak dolu yağısı sadece bu seneyi değil seneye üzüm verecek bağları da etkilediği için zararımız kat ve kat artmaktadır. Çiftçilerimizin umudu ne yazık ki gelecek yıla kaldı. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Aylardır verilen emek, günlerdir süren çalışma boşa gitti. Allah daha beterinden korusun" dedi. - DENİZLİ