Denizli'de Çameli Sebze Üretimi Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Denizli'de Çameli Belediyesi ve Sebze Üreticileri Birliği işbirliğinde "2023 yılı Çameli Sebze Üretimi Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sebze Üreticileri Birliği "2023 Yılı Çameli Sebze Üretimi Değerlendirme Toplantısı", Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Başkanlığında, Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Yılmaz, Kamu Kurum ve Kuruluşları Temsilcileri, zirai ilaç bayii sahibi ziraat mühendisleri, meyve-sebze ihracatçıları ve kıymetli üreticilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı kapsamında üreticilere krediler, üretici destekleri, gübre, ilaç ve tohum alımları konusunda bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin istek ve talepleri doğrultusunda sordukları sorulara yanıt verildi. Üreticiler Zirai İlaç Bayii sahibi Ziraat Mühendislerine üretim ve verimlilikle ilgili genel sorular soruldu ve ziraat mühendisler üreticilerin sorduğu sorulara yanıt vererek üreticileri aydınlattı.

Toplantı sonunda üreticiler ile birlikte Sebze Üreticileri Birliği çatısı altında üreticilerin yararına olacak her türlü imkanın nasıl değerlendirileceği ve izlenilecek yol haritası hakkında istişare edildi. - DENİZLİ