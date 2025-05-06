Denizli'de 'Ben Değil O Yaptı!' Eğitimi Düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Elzem Akademi iş birliğinde düzenlenen "Ben Değil O Yaptı!" başlıklı eğitim, Denizli OSB Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Elzem Akademi Kurucusu ve Eğitmeni Teyfik Bıyıklı'nın sunumuyla gerçekleşen eğitimde; sorumluluk bilinci, bireysel cesaret, ve suçlama psikolojisinin etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde daha sağlıklı ilişkiler ve verimli iş ortamları oluşturmak için farkındalık kazanma fırsatı buldu.

Eğitim boyunca, özellikle iş yaşamında sıkça karşılaşılan "suçlu arama" eğiliminin bireysel gelişim üzerindeki olumsuz etkileri konuşuldu. Teyfik Bıyıklı, yaptığı etkileyici sunumla katılımcıları kendi sorumluluklarını üstlenme ve yaşanan problemlerde çözüm odaklı yaklaşım geliştirme konusunda motive etti.

Denizli OSB Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ben Değil O Yaptı!" eğitiminin çalışanlarda pozitif bir etki oluşturduğu ve bu tür farkındalık çalışmalarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği belirtildi.

Daha güçlü bireyler ve daha sağlıklı iş ortamları için düzenlenen bu anlamlı etkinlik, katılımcıların büyük beğenisini topladı. - DENİZLİ