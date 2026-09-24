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Denizli Çivril'de elma bahçelerinde hasat öncesi pestisit kalıntısı kontrol ediliyor

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Denizli Çivril'de elma bahçelerinde hasat öncesi pestisit kalıntısı kontrol ediliyor
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Denizli Çivril’de elma bahçelerinde hasat öncesi pestisit kalıntısı kontrolü için numune alınıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonundaki çalışmada numuneler laboratuvara gönderiliyor; İl Müdürü Zayim denetimlerin hasat döneminde süreceğini belirtti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde elma bahçelerinde, hasat öncesi pestisit kalıntılarının kontrol edilmesi amacıyla numune alma çalışması yapılıyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri tarafından üretim alanlarından elma numuneleri alınıyor. Hasat öncesi gerçekleştirilen kontroller kapsamında alınan numuneler, pestisit kalıntılarının belirlenmesi amacıyla analiz yapılmak üzere ilgili laboratuvarlara gönderiliyor. Çalışmalarla üretim sürecinde kullanılan bitki koruma ürünlerinin kalıntı durumunun takip edilmesi ve tüketicilere güvenilir gıda ulaştırılması hedefleniyor.

"Güvenilir gıda arzı için kontroller sürüyor"

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, hasat öncesi kontrollerin tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması açısından önem taşıdığını belirtti. Zayim, tarladan sofraya kadar güvenilir gıda zincirinin korunması amacıyla denetim ve kontrollerin hasat döneminde de sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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