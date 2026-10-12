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Denizli Buldan'da Sultaniye üzümler alıcı bulamayınca kurutulmaya başlandı

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Denizli Buldan'da Sultaniye üzümler alıcı bulamayınca kurutulmaya başlandı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde Sultaniye üzümler, yaş üzüm alıcı bulamayınca kurutulmaya başlandı. Üreticiler, boş alanlar ve hasadı tamamlanan tarlalarda kuruttuğu üzümleri TARİŞ, TMO ve tüccarlara satmayı planlıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Sultaniye çekirdeksiz üzümler, yaş üzümün bu sezon alıcı bulamaması nedeniyle kurutulmaya başlandı. Üreticiler, bağlardaki boş alanların yanı sıra hasadı tamamlanan buğday ve arpa tarlalarını da üzüm kurutmak için kullanırken, kurutma işlemlerinin önceki yıllara göre önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Denizli'nin Buldan ilçesi merkez ve mahallelerinde Sultaniye çekirdeksiz üzüm hasadının ardından kurutma mesaisi başladı. Asmalardan kesilen üzümler, kurutulmak üzere bağlardaki boş alanlara ve bir süre önce buğday ile arpa hasadı yapılan tarlalara serildi. Yaş üzümlerin bu sezon alıcı bulamaması üzerine üreticiler, çeşitli işlemlerden geçirdikleri üzümleri kurutarak değerlendirme yoluna gitti. Üreticiler, bağlarında uygun olan alanların yanı sıra tahıl hasadı tamamlanan tarlaları da üzüm kurutmak için kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz yıllara oranla önemli ölçüde artış gösteren Sultaniye çekirdeksiz üzüm kurutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından elde edilen kuru üzümlerin TARİŞ, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve tüccarlara satılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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