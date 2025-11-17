DenizLeasing ve Proparco'dan 50 Milyon Avro Kredi Anlaşması

DenizLeasing, Fransız Kalkınma Ajansı iştiraki Proparco ile 50 milyon avro tutarında kredi anlaşmasına imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizLeasing, temin edilen kaynakla, temiz enerji yatırımlarını destekleyerek karbon salınımını azaltacak, yenilenebilir enerji üretimini genişletecek ve enerji verimliliğinin artırılmasına katkı sunacak yatırımlara uygun koşullarda finansman sağlayacak.

Finansman, karbon emisyonlarını azaltan projelerin ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesinde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak, enerji verimliliği, karbon azaltımı ve çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yatırımları desteklemenin kendileri için yalnızca finansal hedef değil, topluma karşı sorumlulukları olduğunu belirtti.

Koçak, Paris Anlaşması'nın amaçlarıyla uyumlu şekilde Proparco ile gerçekleştirdikleri anlaşmanın da Türkiye'nin yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir ekonomiye geçiş sürecine, dolayısıyla iklim hedeflerine ulaşmasına katkı sunma vizyonlarının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde de yeşil dönüşüm yolculuğunda işletmelerin yanında yer alarak, çevreyle uyumlu bir ekonomik büyümenin destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Proparco Üst Yönetici (CEO) Yardımcısı Djalal Khimdjee de DenizLeasing işbirliğiyle, kapsayıcı ve güvenilir ekonomik büyümenin temel unsurlarından yeşil finansı destekleme konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduklarının altını çizdi.

Aynı zamanda, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına sağladıkları destekle, Türkiye'nin net sıfır emisyon hedeflerine de katkı sunduklarını dikkati çeken Khimdjee, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan 'İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme' ile 'İklim Eylemi' hedeflerine hizmet edecek 50 milyon avro tutarındaki bu proje kapsamında, uzun yıllara dayanan DenizBank ortaklığımızın DenizLeasing ile güçlenerek devam etmesinden ayrıca mutluluk duyuyoruz."