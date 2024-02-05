Denge Değerleme'ye yeni Genel Müdür Yardımcısı atandı
Gayrimenkul sektöründe hizmet sunan Denge Değerleme'de, Özel Projeler Departmanı Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mehmet Ali Hartavi getirildi.
Gayrimenkul sektöründe hizmet sunan Denge Değerleme'de, Özel Projeler Departmanı Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mehmet Ali Hartavi getirildi.
İş kariyerinde, 'Saha Kontrol Mühendisliği' pozisyonunda deneyim kazanan Hartavi, 2010 yılında 'Değerleme Uzmanı' olarak görevine başladığı Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'de, 'Denetmen', 'Kıdemli Denetmen', 'Rapor Kontrol Müdür Yardımcısı', 'Rapor Kontrol Müdürü', 'Teminat Müdürü' pozisyonlarında yer aldı.