Demirci Kirazında Hasadın Başlangıcı ve İhracat

Demirci Kirazında Hasadın Başlangıcı ve İhracat
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Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaretli kiraz hasadına başlandı. Hasat edilen kirazlar, Almanya ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Üreticiler, bu yıl fiyatların yüksek seyretmesini bekliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaretli Demirci kirazında hasada başlandı. Hasat edilen kirazlar özenle paketlenerek Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaretli Demirci kirazının üreticileri sabah erken saatlerde gittikleri bahçelerde, öğleye kadar kiraz hasadı yapıyor. Tarlalarda genellikle kadınların çalıştığı hasatta toplanan kirazlar büyüklüğüne göre ayrıldıktan sonra kasalanarak ilçeye gelen firmalar tarafından yurt dışı ve yurt içi piyasa arz ediliyor. Özellikle başta Almanya ve Rusya ile diğer Avrupa ülkelerine ihraç edilen Demirci Kirazı, sezon sonunda olgunlaşmasıyla ön plana çıkıyor.

20 yıldır kiraz üreticisi olan emekli öğretmen Serpil Erbak "Sınıf öğretmenliği yaptım 33 yıl. Boş zamanlarımızı değerlendirdik kiraz üretimine başladık. Bu yıl bilindiği üzere Türkiye geneli don olayı yaşandı. Bizim arazimiz çok fazla etkilenmedi. Şu anda 3 ton üzeri ürün bekliyoruz. Tarlamızda 450 kiraz ağacımız var. Yardımcılarımız ağaçtan topluyor kasalarla geliyor, burada kalibresine göre ayırma yapıyoruz. Küçükleri 2. el olarak iç piyasaya gidiyor. Tüm üreticilerimiz işini şansa bırakmasın. Tarlalarımızı sigorta yaptıralım" dedi.

Kiraz üreticisi Fadime Akkaya ise "Sabah 6'da hasada başlıyoruz. Öğleye kadar hasat yapıyoruz. 900 lira yevmiye alıyorum. Bu yıl kiraz geçen yıla göre az" diye konuştu.

Bu yıl fiyatların yüksek seyrettiğini söyleyen kiraz tüccarı Mehmet Gürkaş ise "İhracat kirazımız başfiyat 300 lira, iç piyasa ise 150 lira. Halkımız kirazını tarlada kalibresine göre ayırıyor. 24 kalibre ve üstü ihracata gönderiliyor. 18-24 kalibre ise iç piyasaya sunuluyor. Bu sene fiyatlar kiraz çok olmadığı için yüksek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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