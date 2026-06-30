Dünyaca ünlü Demirci kirazında hasat başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde coğrafi işaret tescilli dünyaca ünlü "Ziraat 0900" kirazında hasat sezonu başladı. Bu yıl rekolte ve kalitenin üreticinin yüzünü güldürdüğü ilçede, Akdeniz meyve sineğinden ari bölgede yaklaşık 20 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen dünyaca ünlü 'Ziraat 0900' kirazında hasat dönemi heyecanı başladı. Demirci'de 800 ila bin 400 rakım arasındaki 20 bin dekar alanda üretimi yapılan coğrafi işaretli Demirci kirazı için üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerin yolunu tutuyor.

İlçe merkezinde başlayan ve ağustos ayı sonuna kadar yüksek rakımlı kırsal mahallelerde devam edecek olan hasatta, bu yıl rekolte ve kalitenin yüksek olması yüzleri güldürüyor. Akdeniz meyve sineğinden ari bölge olan ilçede bu sezon 20 bin ton rekolte hedefleniyor.

Ağaçlara sirke kutulu 'organik' koruma

Bahçelerden özenle toplanan kirazlar, büyüklüklerine göre 24 ile 32 kalibre arasında sınıflandırılarak ihracatçı firmalara ve iç piyasaya sunuluyor. 15 yıldır kiraz üreticiliği yapan İslam Çakır, bu yılki verimden oldukça memnun olduklarını belirterek şunları söyledi:

"100 ağaçla üretim yapıyorum. İhracatçı firmalara 26 ila 32 kalibre arasındaki kirazlarımızı veriyoruz. Geçen yıl kirazımız olmamıştı, ancak bu yıl verimden oldukça memnunuz. Kalibreyi sınıflandırarak ayırıyoruz ve 26 kalibre altını iç piyasaya sunuyoruz. Kirazda iç kurdu oluşumunu engellemek ve ağaçlarımızı korumak için dallara sirke kutusu takıyoruz. Sinek kutunun içerisinde kalıyor; bu sayede tamamen organik olarak kirazlarımızı üretiyoruz."

"Coğrafi işaretli olması yoğun tercih nedeni"

Kiraz üretiminin en yoğun yapıldığı yerlerden biri olan Mahmutlar Mahallesi'nin Muhtarı Recep Çıracı ise ürünün kalitesine dikkat çekerek, "Kirazımız bu yıl rekolte bakımından bol ve gayet kaliteli. Ziraat 0900 Demirci Kirazı olarak üretim yapmaktayız. Coğrafi işaretli bir ürün olmasından dolayı yoğun olarak tercih edilmektedir. Fiyatlandırma da kirazın kalibresine göre yapılmaktadır" dedi.

İlçede uzun yıllardır kiraz alımı yapan firma sahibi Kenan Akçelik, Demirci kirazının kendine has aromasıyla öne çıktığını belirterek mevcut piyasa rakamlarına değindi. Akçelik şöyle konuştu: "Bu sene kalibre gayet güzel. İhracatlık kalitedeki kirazları 90 liraya kadar bulabilen fiyatlardan alıyoruz, iç piyasa için ise 50 TL'den alım yapıyoruz. Geçen seneye kıyasla rekolte bu yıl oldukça yüksek. Yaklaşık 15 yıldır Demirci kirazı alımı yapıyorum; buranın kirazı aroma ve kalite olarak çok verimli, özel bir üründür." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı