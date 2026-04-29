Demirci dağlarında 2 bin liralık kuzu göbeği mesaisi

Manisa'nın yüksek rakımlı ilçesi Demirci'de, sağanak yağışların ardından yüzünü gösteren güneşle birlikte doğada kuzu göbeği bereketi yaşanıyor. Kilogram fiyatı 2 bin lirayı bulan ve şifasıyla bilinen mantarı toplamak isteyen vatandaşlar dağlara akın ediyor.

Demirci ilçesinde bahar yağmurlarının ardından gelen sıcak hava doğayı canlandırdı. İlçenin yüksek kesimlerinde, ormanlık alanlarda ve yaylalarda halk arasında "altınbaşlı" olarak bilinen kuzu göbeği mantarları topraktan

yüzünü gösterdi. Ekonomik değeriyle dikkat çeken mantar, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için hem bir uğraş hem de önemli bir kazanç kapısı oldu. Kuzu göbeği mantarı için Köylüce, Taşokçular ve Armutlu mahallelerinde vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla arazilere çıkıyor. Çalılıkların arası ve ağaç diplerini titizlikle tarayan mahalle sakinleri, buldukları mantarları köküne zarar vermeden bıçakla keserek topluyor. Vatandaşlar, bu yöntemle mantar sporlarının toprakta kalmasını sağlayarak gelecek yıl yeniden yetişmesine imkan tanıyor. Köylüce Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte araziye çıkan Ali Bozdağ, Osman Demirtaş ve Adil Poyraz, gün boyu süren arama sonucunda yaklaşık 1 kilo mantar hasat etti. Doğada adım adım kuzu göbeği arayan gençlerden Ali Bozdağ, "Hava güzelleşince kendimizi dağlara attık. Nasip oldu, yaklaşık 1 kilo kadar topladık. Bu mantarı araması ve bulması çok büyük bir heyecan. Bulduğumuz her mantar bizi mutlu ediyor. Şifa niyetine tüketiliyor, lezzeti de bir o kadar güzel" ifadelerini kullandı.

Dünya mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen kuzu göbeği mantarı, Demirci ekonomisine de katkı sağlıyor. Özellikle yüksek fiyatı ve az bulunurluğu nedeniyle kıymetli olan mantar, bölge halkı için bahar aylarının en önemli gelir kaynaklarından biri haline gelmiş durumda. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı