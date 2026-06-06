Haberler

Demir yolu projesi için Adana ve Mersin'de kamulaştırma yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı Projesi kapsamında Adana ve Mersin'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı Projesi'nin Aksaray-Ulukışla-Yenice kesimi kapsamında Adana ve Mersin'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı Projesi'nin Aksaray-Ulukışla-Yenice kesimi üçüncü kısmının taahhüt edilen sürelere uygun şekilde tamamlanması amacıyla, Adana ve Mersin'de proje güzergahına isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
Rahmi Koç'un 'Kürt Kadın' şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına AK Parti'den net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini aldattığı öne sürülen kadının mesajları elden ele dolaşıyor

Eşini aldatan kadının mesajları elden ele dolaşıyor
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'nın oğlundan ayrıldı

Çakıcı'ya gelin olma hayali suya düştü

Soyunma kabininde kendisini ve arkadaşını gizlice çeken sapığı böyle yakaladı

Kendisini ve arkadaşını gizlice çeken kabin sapığını böyle yakaladı
Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı

Bu kitle bir insanın karnından çıktı! Doktor tek başına kaldıramadı
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

Pervin Buldan'dan güldürmeyen fıkraya salvo! Sadece 2 cümle yazdı
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

Sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
Bahçeli görüşmesinde Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü

Bakan Çiftçi'nin elindeki dosyanın sırrı çözüldü