Demet Zübeyiroğlu: Finansal yapay zeka ekonominin dönüşümünü hızlandıracak

Demet Zübeyiroğlu, Haberler.com'da katıldığı yayında İstanbul Fintech Week'in kapsamı, finansal teknolojilerin dönüşümü ve yapay zekanın finansal sistem üzerindeki etkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"FİNANSAL YAPAY ZEKA ÇOK DAHA HIZLI SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Fintech alanında 2016'dan bu yana çalışmalar yürüttüğünü belirten Zübeyiroğlu, özellikle finansal yapay zekanın ekonomi üzerinde hızlandırıcı etkiler yaratabileceğini ifade etti. "Finansal yapay zeka ekonominin dönüşümüne etki edebileceği için çok daha hızlı sonuçlara neden olabilir" diyen Zübeyiroğlu, bu yılki etkinlikte yapay zekanın etik boyutunun da ele alınacağını söyledi.

"FİNTECH'İN ANA AMAÇLARINDAN BİRİ FİNANSAL KAPSAYICILIĞI SAĞLAMAK"

Zübeyiroğlu, Fintech teknolojilerinin toplumsal boyutuna da dikkat çekti. "Fintech'in ana amaçlarından biri finansal kapsayıcılığı sağlamak" diyerek, bu alandaki gelişmelerin sadece teknolojiye değil, ekonomik adalete de hizmet ettiğini vurguladı. 2024 etkinliğinde kadın yöneticilere özel bir akış planladıklarını da belirtti.

"İSTANBUL FİNTECH WEEK 11-12 HAZİRAN'DA FİŞEKHANE'DE GERÇEKLEŞECEK"

Zübeyiroğlu, bu yılki İstanbul Fintech Week hakkında detaylar da paylaştı: "6 ana başlığımız var ve uluslararası teknoloji devlerini ağırlıyoruz." Etkinliğin genç profesyoneller için networking ve kariyer fırsatları sunduğunu belirten Zübeyiroğlu, "İstanbul Fintech Week 11-12 Haziran'da Fişekhane'de gerçekleşecek" diyerek sektör ilgililerini davet etti.