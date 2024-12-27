Deloitte Türkiye'den Yeni Ortak Atamalarıyla Güçlü Büyüme

Deloitte, Türkiye'deki yeni ortak atamalarıyla hizmet yönünü güçlendirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'ü güçlü bir büyümeyle geride bırakan Deloitte Türkiye, yeni yıla hizmetlerini daha ileri taşıyacak yeni atamalarla girecek.

Farklı hizmet alanlarında görev yapan 9 tecrübeli direktör, görevlerine ortak olarak devam edecek. Yeni atamalar doğrultusunda, Vergi Hizmetleri Bölümünden Berrin Gökmenoğlu, Bilal Yiğit, Canan Ayanoğlu ve Serhat Başkoca, Denetim ve Güvence Hizmetleri Bölümünden ise Ece Koycu Bolat, Erman Ilgaz, Gökhan Yalçın, Gülce Tanrıöver ve Gülşen Tiryaki Sönmez yeni dönemde "ortak" olarak görev yapacak.

Atamalar ile yönetim kadrosunu daha da güçlendiren Deloitte Türkiye, müşterileri için yenilikçi ve katma değerli çözümler sunmayı sürdürecek.