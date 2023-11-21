Deliveroo Bisikletli Kuryeleri Şirket Çalışanı Olarak Kabul Edilemez

İngiltere'nin en yüksek mahkemesi, Deliveroo'nun bisikletli kurye elemanlarının şirketin çalışanları olarak kabul edilemeyeceğine karar verdi. Mahkeme, kuryelerin istedikleri zaman siparişleri şirketin sürece katılmasına ve onayına ihtiyaç duymadan bir başka kuryeye devredebilmelerini gerekçe gösterdi.

İngiltere'nin en yüksek mahkemesi (Supreme Court), hazır yemek hizmeti veren Deliveroo'nun bünyesindeki bisikletli kurye elemanlarının şirketin çalışanları olarak kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Mahkemenin karar metninde gerekçe olarak, kuryelerin istedikleri zaman siparişleri şirketin sürece katılmasına ve onayına ihtiyaç duyulmadan bir başka kuryeye devredebilmeleri gösterildi.

Mahkemenin karar metninde değerlendirmesine yer verilen Hakim Dame Vivien Rose "Bisikletli kuryelerin kendi çalışma saatlerini ve servis hizmetlerini yapacakları şirketleri seçebilmeleri de (mahkemenin) kararı etkileyen bir diğer faktör oldu." ifadelerini kullandı.

Karar metninde, "Deliveroo, sürücülerin Deliveroo'nun rakipleri için aynı anda çalışmasına itiraz etmemektedir." yorumuna yer verildi.

Deliveroo'dan yapılan açıklamada ise kararın serbest çalışmanın sunduğu esnekliğe değer veren olumlu bir karar olduğu belirtildi.

Ülkenin önde gelen sendikalarından Birleşik Krallık Bağımsız İşçi Sendikası bisikletli kuryelerin doğrudan Deliveroo çalışanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak konuyu mahkemeye taşımıştı.

Merkezi Londra'da bulunan Deliveroo'nun bünyesinde hali hazırda yaklaşık 50 binin üzerinde "serbest meslek sahibi" olarak görünen kurye hizmet veriyor.