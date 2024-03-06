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DEİK Türkiye-Peru İş Konseyi Peru'daki Yatırım Fırsatlarını Ele Aldı

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Peru İş Konseyi tarafından İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Peru'daki yatırım fırsatları ele alındı. Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar de las Casas ve DEİK Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı Lale Keşoğlu'nun da katıldığı etkinlikte Peru'nun madencilik, tarım, enerji ve turizm gibi sektörlerde yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Peru İş Konseyi tarafından İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Peru'daki yatırım fırsatları ele alındı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, "Peru'da Yatırım Fırsatları Sunumu ve Gastronomi Resepsiyonu" başlıklı etkinliğe Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar de las Casas ile DEİK Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı Lale Keşoğlu'nun yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Büyükelçi Cesar de las Casas, ülkesinin 2023 yılında madencilik, balıkçılık, petrol ve yan ürünler, tarım ve hayvancılık, tekstil, kimyasal ürünler, metal işleme, el sanatları, ahşap ve kağıt, deri ve çeşitli mücevherler üzerine ihracat gerçekleştirdiği anlattı.

Peru'nun bölgedeki en yüksek yatırım yapılabilir kredi notlarından birine sahip olduğunu belirten de las Casas, "Ülkemizde çok uluslu şirketlerin sayısı da artış gösterdi. 2023 yılında 2,3 milyar doları aşan 14 kamu-özel sektör ortaklı (KÖİ) proje gerçekleşti. Yol yapımı, elektrik üretimi ve liman altyapısı dahil olmak üzere 40 KÖİ projesinde 8 milyar dolar imtiyaz verilecek." ifadelerini kullandı.

"Peru, Latin Amerika'nın hızla büyüyen ekonomilerinden"

DEİK Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı Lale Keşoğlu da Latin Amerika'nın hızla büyüyen ekonomileri arasında yer alan Peru'nun, sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda ekonomik fırsatları ve eşsiz lezzetleriyle de ön plana çıktığını bildirdi.

Peru'nun madencilik, tarım, enerji ve turizm gibi çeşitli sektörlerde yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu kaydeden Keşoğlu, ülkenin politik istikrarı, güçlü ekonomik temelleri ve stratejik konumunun, Peru'yu uluslararası iş dünyası için önemli bir destinasyon haline getirdiğini anlattı.

Keşoğlu, Peru'nun dünyaca ünlü yemeklerinin bulunduğunu, ülkenin uluslararası alanda tanınan ve ödüllü şeflere ev sahipliği yaptığını açıkladı.

Ülkedeki yatırım fırsatları anlatıldı

Verilen bilgiye göre, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar de las Casas'ın sunumu katılımcıların bu ülkedeki yatırım ortamı ve fırsatları hakkında bilgi sahibi olmasına olanak sağladı.

Ülkedeki Chancay mega limanının uluslararası ticaret açısından öneminin anlatıldığı etkinlikte, bu limanın sadece Peru'da değil, Latin Amerika'nın geri kalanında da yeni iş fırsatları yaratma imkanı sunacağı anlatıldı.

Sunumun ardından, Peru'nun Ankara Büyükelçiliği'nin düzenlediği gastronomi etkinliği çerçevesinde bu ülkeye ait lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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