DEİK Hatıra Ormanı İçin Ağaçlandırma Protokolü İmzalandı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) arasında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında DEİK Hatıra Ormanı için ağaçlandırma işbirliği protokolü imzalandı.

DEİK'ten yapılan yazılı açıklamada, DEİK, OGM ve OGEM-VAK arasında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "DEİK Hatıra Ormanı" için ağaçlandırma işbirliği protokolünün çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda imzalandığı ve DEİK'in 40'ıncı yılı vesilesiyle Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında 40 bin fidanın toprakla buluşacağı belirtildi.

Söz konusu ormanın, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında geleceğe nefes olacağı ifade edilen açıklamada, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in protokol törenindeki konuşmalarına da yer verildi.

Olpak, orman varlıklarının korunması ve artmasının hem Türkiye hem de gelecek nesiller açısından hayati bir önem taşıdığını vurguladı.

"Zümrüt yeşili bir Türkiye'yi miras bırakacağız"

DEİK olarak 40'ıncı yılda 40 bin fidanı toprakla buluşturarak önemli bir adım attıklarını dile getiren Olpak, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yeşil Vatan Seferberliği için Orman Genel Müdürlüğü ve OGEM-VAK ile aramızda imzaladığımız protokol kapsamında 40 bin fidanı toprakla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında DEİK'e düşen sorumluluğun bilinciyle Türkiye'nin orman varlıklarının artmasına katkı sunmak için harekete geçtiklerini ifade etti.

Toprakla buluşturulan her fidanın geleceğe nefes olacağını ümit ettiklerini kaydeden Olpak, "Hep birlikte gelecek nesillere zümrüt yeşili bir Türkiye'yi miras bırakacağız." dedi.

"Yeşil bir Türkiye inşa etmemize katkı sağlayacak"

Toplantıda konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de ormanların yalnızca bugünün değil, yarınların da en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.

Karacabey, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında atılan her adımın, dikilen her fidanın, geleceğe bırakılan en değerli miras olduğuna inandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"DEİK'in 40'ıncı yılına özel olarak hayata geçirilen DEİK Hatıra Ormanı projesi de bu bilinçle ülkemizin orman varlığını büyütecek önemli bir adımdır. 40 bin fidanın toprakla buluşması, hep birlikte daha yeşil bir Türkiye inşa etmemize katkı sağlayacaktır. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."