Decathlon Ankara'daki 8. mağazasını hizmete aldı

Global spor markası Decathlon, Ankara'daki 8. mağazasını Armada AVM'de açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1450 metrekarelik alanda hizmet verecek yeni mağaza Decathlon'un Türkiye'deki 52. mağazası oldu.

Yeni hizmete alınan mağaza, sunduğu yenilikçi konsep ve kullanıcı odaklı hizmetleriyle öne çıkıyor. Ürün sergileme düzeni, dijital çözümleri ve deneyim alanlarıyla ziyaretçilere modern bir alışveriş deneyimi sunan Decathlon Armada AVM mağazası, markanın Ankara'daki diğer mağazalarından farklı olarak kayak, snowboard, binicilik ve tenis gibi sporlar için özel bir adres olarak konumlanıyor.

Bu kategorilere yönelik teknik giyim ve ekipmanlardan oluşan geniş ürün yelpazesi, daha teknik ve kapsamlı çözümler arayan kullanıcılar için mağazayı yeni bir buluşma noktası haline getiriyor.

İsraf önleniyor

Armada AVM mağazasında, Decathlon'un sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda kullanıcıların spor ekipmanlarını daha uzun süre kullanmalarını destekleyen "İkinci Şans" ve "Buyback" hizmetleri sunuluyor.

İkinci Şans hizmeti, iyi durumdaki kullanılmış ürünlerin kontrollü bir süreçle tekrar satışa sunulmasını sağlarken, Buyback ise kullanıcıların belirli ürünlerini geri satabilmesine imkan tanıyor.

Mağazada ayrıca, ekipmanlardaki yıpranmış parçaların yenilenmesine yönelik onarım atölyesi ile tenis raketleri için kordaj değişim hizmeti de bulunuyor. Bu hizmetler sayesinde kullanıcılar, mevcut ekipmanlarını yenileme veya bakım yapma seçenekleriyle spor yolculuklarını sürdürülebilir şekilde devam ettirebiliyor.

"Güçlenen spor bilinci ve aktif yaşam kültürü mağazalarımıza olan ilgiyi artırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Türkiye İş Geliştirme Direktörü Duygu Meşeli, Türkiye genelinde güçlenen spor bilinci ve aktif yaşam kültürünün markaya olan ilgiyi her yıl arttırdığını belirtti.

Türkiye genelinde 52 mağazaya ulaştıklarını aktaran Meşeli, şunları kaydetti:

"Online satış kanallarımız ve 2 bin 200'ün üzerinde takım arkadaşımızla 80 farklı spor dalına yönelik yüzlerce ekipman, tekstil ve aksesuarı kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Bu geniş ekosistem sayesinde hem Türkiye'de sporu herkes için erişilebilir kılıyor hem de her geçen gün daha fazla kişiye spor yolculuklarında eşlik ediyoruz.

Decathlon Türkiye'nin başkentteki 8. durağı olan yeni mağazamız, müşteri deneyimini tasarımımızın merkezine koyduğumuz özel bir konseptle açıldı. Bizim için başarı, raflardaki ürün sayısının çok ötesinde, sporla buluşturduğumuz insan sayısıdır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinleyerek kurguladığımız bu yeni alanımızda, herkesi kendi spor potansiyelini keşfetmeye davet ediyoruz."