Darphane ve Damga Matbaası, Çağrı Merkezi Operasyonlarıyla Global Ödüllere Layık Görüldü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geçiş sürecindeki başarılı çağrı merkezi operasyonlarıyla global ölçekte iki ödüle layık görüldü. Dünyanın önde gelen müşteri deneyimi ödül platformlarından Contact Center World Awards'da, "En İyi Kriz Yönetimi" ve "En İyi Teknoloji İnovasyonu" kategorilerinde altın ödül kazandı.

Sektörün prestijli organizasyonlarından Contact Center World Awards, her yıl dünya genelinde müşteri deneyimi, operasyonel mükemmeliyet ve teknolojik yenilik alanlarında en başarılı uygulamaları ödüllendiriyor.

Darphane'nin geçen yıl kasım ayında başlattığı çağrı merkezi operasyonu, TP Türkiye iş birliğiyle yalnızca bir hafta içinde tüm eğitim süreçleri tamamlanarak devreye alındı. Geçiş sürecinin en kritik döneminde, gelen çağrı hacmi beklentinin üzerine çıkarak Aralık ayında yüzde 106, Ocak ayında ise yüzde 778 oranında arttı. Aynı dönemde UTTS siparişlerinde ise yüzde 149'a varan bir artış yaşandı.

"En İyi Kriz Yönetimi" ve "En İyi Teknoloji İnovasyonu" kategorilerinde ödülleri Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü adına Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Daire Başkanı Bülent Yılmaz teslim aldı.

İkinci lokasyonla kapasite 4,5 katına çıktı

Darphane, yoğun talebe yanıt verebilmek amacıyla kısa sürede ikinci bir lokasyon devreye alarak operasyonel kapasiteyi 4 buçuk kat artırdı. Bulut santral altyapısı sayesinde yeni müşteri temsilcileri hızla sisteme entegre edildi, IVR anonsları ve teknik düzenlemeler anlık olarak gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre; sistem, gelen çağrıların yanı sıra otomatik aramalar, e-posta, SMS ve outbound iletişim kanallarıyla bütünleşik bir müşteri deneyimi sunuyor. Geliştirilen esnek operasyon modeli sayesinde büyüme ve küçülme senaryoları başarıyla yönetilerek yüksek çağrı hacmine rağmen süreç kesintisiz olarak devam ediyor. - İSTANBUL