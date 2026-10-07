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DAP projesiyle bugüne kadar 990 makine yüzde 70 hibeyle Elazığlı üreticilere verildi

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Elazığlı üreticiler, DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi kapsamında bugüne kadar 990 tarım makinesini yüzde 70 hibeyle aldı. Proje kapsamında, üzüm üretiminin yoğun olduğu Kurtdere Köyü'ndeki üreticiler ziyaret edilerek üzüm sıkma makinelerinin kullanımı incelendi.

DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi kapsamında bugüne kadar 990 tarım makinesi yüzde 70 hibe desteğiyle Elazığlı üreticilere kazandırıldı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının "Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Programı" kapsamında desteklenen "DAP Elazığ Tarımsal Üretim Geliştirme Projesi" ile bugüne kadar 990 adet tarım makinesi, yüzde 70 hibe desteğiyle Elazığlı üreticilerin kullanımına sunuldu. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, üzüm üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği merkeze bağlı Kurtdere Köyü'nde üreticiler ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyarette, proje kapsamında üreticilere kazandırılan üzüm sıkma makinelerinin kullanımı yerinde incelendi. Üzüm işleme çalışmalarının da değerlendirildiği ziyarette, üreticilerden makinelerin kullanım süreci ve projeden sağlanan faydalara ilişkin bilgi alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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