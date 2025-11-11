Haberler

Damat Tween ve D'S Damat'tan Lösemili Çocuklar İçin Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Damat Tween ve D'S damat, LÖSEV'in öncülük ettiği farkındalık haftasına destek verirken, mağaza personelleri turuncu çiçekler takarak lösemiye dikkat çekti. Ayrıca, QR kodlar aracılığıyla LÖSEV'e bağış yönlendirmesi yaparak müşterilerini dayanışmaya davet etti.

Damat Tween ve D'S damat, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) öncülük ettiği farkındalık haftasına destek verdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Orka Holding, bünyesindeki Damat Tween ve D'S damat şirketleriyle lösemiye dikkati çekmeyi ve hasta çocuklara umut olmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Damat Tween ve D'S damat'ın İstanbul'daki 12 mağazasında görevli satış personelleri, yakalarına lösemili çocuklar için umudun sembolü turuncu renkli çiçekler takarak LÖSEV'in öncülük ettiği farkındalık haftasına destek oldu.

Farkındalık yaratmanın yanı sıra somut destek de sağlamayı hedefleyen iki şirket, mağazalarında yer verdiği QR kodlar aracılığıyla LÖSEV'e doğrudan bağış yönlendirmesi yaparak müşterilerini dayanışmaya davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, dayanışmanın simgesi olarak verecekleri her bir desteğin, çocukların yaşam enerjisi ve aydınlık geleceği için umut sağlayacağını belirtti.

Biberoğlu, "Damat Tween ve D'S damat olarak çocuklarımıza umut olmak ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla güçlü destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Kahve zincirinde 'ayı kupa' çılgınlığı

Kahve zincirinde "ayı kupa" çılgınlığı
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, 4 yaralı var

Viyadük inşaatında iskele çöktü! 2 işçi göçük altında, yaralılar var
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love

Jennifer Aniston'dan yeni aşk paylaşımı: My Love
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar durdurulacak

Güney Kore'den çok konuşulacak karar: Tüm uçuşlar durdurulacak
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.