Damat Tween ve D'S Damat'tan Lösemili Çocuklar İçin Destek

Damat Tween ve D'S damat, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) öncülük ettiği farkındalık haftasına destek verdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Orka Holding, bünyesindeki Damat Tween ve D'S damat şirketleriyle lösemiye dikkati çekmeyi ve hasta çocuklara umut olmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Damat Tween ve D'S damat'ın İstanbul'daki 12 mağazasında görevli satış personelleri, yakalarına lösemili çocuklar için umudun sembolü turuncu renkli çiçekler takarak LÖSEV'in öncülük ettiği farkındalık haftasına destek oldu.

Farkındalık yaratmanın yanı sıra somut destek de sağlamayı hedefleyen iki şirket, mağazalarında yer verdiği QR kodlar aracılığıyla LÖSEV'e doğrudan bağış yönlendirmesi yaparak müşterilerini dayanışmaya davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, dayanışmanın simgesi olarak verecekleri her bir desteğin, çocukların yaşam enerjisi ve aydınlık geleceği için umut sağlayacağını belirtti.

Biberoğlu, "Damat Tween ve D'S damat olarak çocuklarımıza umut olmak ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla güçlü destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.