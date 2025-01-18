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Damat Tween, Pitti Uomo'da Sonbahar/Kış 2025-26 Koleksiyonu'nu Tanıttı

Damat Tween, Pitti Uomo'da Sonbahar/Kış 2025-26 Koleksiyonu'nu Tanıttı
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Orka Holding'in markası Damat Tween, Sonbahar/Kış 2025-26 Koleksiyonu'nu İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen Pitti Immagine Uomo etkinliğinde sergiledi. Koleksiyon, sessiz lüks ve konforu minimalist silüetlerle harmanlayarak büyük ilgi gördü.

Orka Holding'in markası Damat Tween, Sonbahar/Kış 2025-26 Koleksiyonu'nu ilk kez Pitti Immagine Uomo'da sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Damat Tween tasarımları, İtalya'nın Floransa kentinde 14-17 ocakta düzenlenen ve 800'ü aşkın markanın katıldığı Pitti Uomo'da erkek modasında geleceğin vizyonunu keşfetmek isteyen ziyaretçilerden ilgi gördü.

Özenle tasarlanan Damat Tween Sonbahar/Kış 2025-2026 Koleksiyonu, sessiz lüksün ruhunu yansıtarak konforu minimalist silüetlerle harmanlıyor.

Şehir hayatının seçkin stiline hitap eden koleksiyonun renk paleti, tonlu griler, zengin tonlar ve yumuşak pastel renklerden oluşarak zarafeti temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Onur Orakçıoğlu, önceki yıllarda "İkon Marka" seçilen ve "En iyi Kampanya" ödülüne layık görülen Damat Tween olarak her yıl Pitti Uomo'ya davet edilme başarısı göstermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Orakçıoğlu, "Bu yıl da Damat Tween Sonbahar/Kış 2025-26 koleksiyonumuzu ilk kez Pitti'de sergiliyoruz. Tasarımlarımıza İtalya başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın dört bir yanından gelen moda profesyonelleri büyük ilgi gösteriyor. Onların övgüsünü almak ayrı bir gurur kaynağı. Pitti Uomo'daki özel davetimiz de uluslararası ziyaretçilerin buluşması noktasına dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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