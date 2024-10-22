Dalaman Havalimanı'nda Eylül Ayında 851 Bin Yolcu Hizmet Aldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Eylül ayında 851 bin 910 yolcuya ve 6 bin 624 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 11 bin 194 ton.

2024 yılının ilk 9 ayında Dalaman Havalimanından 39 bin 704 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 4 milyon 781 bin 889 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 58 bin 740 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA