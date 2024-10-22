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Dalaman Havalimanı'nda Eylül Ayında 851 Bin Yolcu Hizmet Aldı

Dalaman Havalimanı'nda Eylül Ayında 851 Bin Yolcu Hizmet Aldı
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Dalaman Havalimanı'nda Eylül ayında 851 bin 910 yolcu ve 6 bin 624 uçağa hizmet verildi. 2024 yılının ilk 9 ayında toplam 4 milyon 781 bin 889 yolcu taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Eylül ayında 851 bin 910 yolcuya ve 6 bin 624 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 11 bin 194 ton.

2024 yılının ilk 9 ayında Dalaman Havalimanından 39 bin 704 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 4 milyon 781 bin 889 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 58 bin 740 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Dalaman Havalimanı Havacılık Ekonomi Ulaşım Turizm Güncel Eylül

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