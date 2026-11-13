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Dalaman Havalimanı Ekim ayında 612 bin 677 yolcuya hizmet verdi

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Dalaman Havalimanı Ekim ayında 612 bin 677 yolcuya hizmet verdi
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi açıklamasına göre Dalaman Havalimanı'nda Ekim ayında 612 bin 677 yolcuya hizmet verildi. Ocak-Ekim döneminde ise 5 milyon 184 bin 122 yolcuya hizmet verilirken 41 bin 909 uçak trafiği ve 61 bin 847 ton yük taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ekim ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 612 bin 677 kişi olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 4 bin 755 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 7 bin 808 ton oldu.

Dalaman Havalimanından 2026 yılının Ocak-Ekim döneminde 5 milyon 184 bin 122 yolcuya hizmet verildi. 10 aylık dönemde 41 bin 909 uçak trafiği ve 61 bin 847 ton yük taşındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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