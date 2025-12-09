Haberler

Dalaman havalimanı 11 ayda 5 milyon 542 bin yolcuya hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Dalaman Havalimanı'nın 2025 yılının 11 aylık döneminde 5 milyon 4542 bin 422 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Kasım ayında ise 141 bin 766 yolcu ve 1.834 uçuş gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman havalimanı 2025 yılının 11 aylık döneminde 5 milyon 4542 bin 422 yolcuya ve 48 bin 627 uçuş trafiğine hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Kasım ayında hizmet verilen yolcu sayısı 141 bin 766 kişi, uçak sayısı Bin 834 ve taşınan yük miktarı da Bin 405 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
