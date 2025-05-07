Daikin, İhracatın Liderleri Ödül Töreni'nde Üç Ödül Birden Aldı

Daikin, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen İhracatın Liderleri Ödül Töreni'nde 3 farklı ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin, İSİB tarafından her yıl açıklanan İhracatın Liderleri Ödül Töreni'nde üst üste 10'uncu kez "En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma" ünvanını elinde tuttu. "En Çok İhracat Yapan Firma" kategorisinde 7'inci kez ödüllendirilen şirket, "2024 Yılı En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tipi Klima İhracatı Yapan Firma" ödülünün de sahibi oldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan modern üretim tesisinde split klima, klima santrali, fancoil, kombi ve VRV sistemleri üreten şirket, Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın da AR-GE, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanıyor.

Daikin Türkiye, küresel bilgi birikimini ve yerel üretim gücünü ihracata yansıtarak her yıl İSİB listelerinde üst sıralarda yer alırken, bu yıl da ihracat performansıyla sektördeki gücünü ve istikrarını bir kez daha ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, ihracattaki istikrarlı başarının bu yıl da üç önemli ödülle taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Önder, "Bu üç ödülü bize layık gördükleri için İSİB'e teşekkürlerimi sunuyorum. Yıllardır üst üste kazandığımız bu ödüller, global standartlarda üretim yapma kabiliyetimizin ve mühendislik gücümüzün en somut göstergesi. Sakarya'daki üretim tesisimiz sayesinde geniş bir coğrafyada değer yaratıyoruz. Bu başarının arkasında güçlü bir ekip ruhu, inovatif yaklaşımımız ve müşteri memnuniyetini odağa alan vizyonumuz yatıyor. İklimlendirme sektöründe ülkemizin ihracat potansiyelini büyütmeye ve Türkiye'yi sektörün global oyuncularından biri yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.???????