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DAİB Olağan Genel Kurulu'nda 2023 yılı değerlendirmesi yapıldı

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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi, Başkan Ethem Tanrıver genel kurulda 2023 yılı değerlendirmesini yaptı

Yaşanan deprem felaketinden doğal olarak DAİB üyesi olan firmaların olumsuz etkilendiğini ifade eden DAİB Başkanı Ethem Tanrıverdi, "Doğu Anadolu İhracatçı Birliği olarak 5000'e yakın aktif ihracatçı firmamızla, 2023 yılında geçen yıla göre %8,26 oranında artışla yaklaşık 2,7 Milyar $ ihracat gerçekleştirdik. Ülke ortalamasının üzerinde bir ihracat artışı ile yılı tamamladık. Cumhuriyetimizin yüzyılına yakışır şekilde ihracatla büyümemizi sürdürüyoruz. Birliğimize üye ihracatçılarımız toplam 25 farklı sektörde 6000'e yakın farklı ürünün ihracatını gerçekleştirdi. Yani, hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren ve ihracat gerçekleştiren bir birliğiz. Bu sektör ve ürün çeşitliliğinin getirmiş olduğu bir sonuç olarak, dünyada yaşanan gelişmeleri izliyor ve sürdürülebilir bir ihracat için yoğun çaba gösteriyor, ihracatçılarımızla birlikte zor şartları daha az kayıpla geçirme, fırsata çevirme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"2024'de hedeflerimizi büyüteceğiz"

Birlik olarak, ihracatta pazar çeşitliliğini sağlama amacıyla, yurtdışı sektörel ticaret heyetlerini yoğun bir şekilde yaptıklarını ifade eden Başkan Tanrıver, "2023'te olduğu gibi 2024 yılında da firmalarımızla hedef pazar ülkelere heyetler gerçekleştireceğiz. Bu heyetlerimiz önemli işbirliklerinin yanında ciddi ticaret bağlantılarına vesile oluyor. Bakanlığımızın uzak ülkeler stratejisi kapsamında yakın pazar ülkelerin yanında özellikle Afrika ve Orta Asya coğrafyasında yer alan ülkelere ayrıca yoğunlaşacağız. 2024 yılına da aynı gayret ve azimle, ihracatçılarımıza daha fazla destek olmayı amaçlayarak giriyoruz. Zorluklar devam etse de, 2024'ü de ülke ve ihracat camiamız ve Birlik olarak güzel tamamlayacağımızı biliyoruz. Birlik olarak, 2024 yılı ihracatımızı %10 büyüme gerçekleştirerek 3 Milyar $'ın üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Tüm ihracatçılarımızı 2023 yılındaki performanslardan dolayı tebrik ediyor, ülke-bölge ihracatının artmasına katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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