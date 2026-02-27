Dağlı: 'Adana gençliğini Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz'

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, kentteki gençlik ve spor alanındaki yatırımlara değinerek, "4 milyar 260 milyon TL'yi aşkın dev yatırım hamlesi, Adana'mızın yarınlarına duyduğumuz inancın en somut göstergesidir" dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Adana genelinde gençlik ve spor alanında hayata geçirilen yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adana'nın dört bir yanında tamamlanan, devam eden ve ihale aşamasında bulunan toplam 14 projenin şehrin gençlik ve spor altyapısını güçlendirdiğini belirten Dağlı, projelerin toplam yatırım bedelinin 4 milyar 260 milyon TL'yi aşkın olduğunu vurguladı.

Tamamlanan projeler arasında Adana Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ikmal yapımı, Sarıçam Salonlu Gençlik Merkezi ve Pozantı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu gibi önemli tesislerin yer aldığını ifade eden Dağlı, bu yatırımlar sayesinde gençlerin modern ve donanımlı alanlara kavuştuğunu söyledi.

Devam eden projeler kapsamında Sarıçam'da öğrenci yurtları, ilçelerde sentetik saha dönüşümleri ve yeni spor alanlarının yapımı sürerken; ihale aşamasındaki gençlik merkezleri ve spor salonlarıyla birlikte Adana'nın spor altyapısının daha da güçleneceğini belirtti.

Başkan Dağlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençliğe yapılan yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, güçlü şehirler ve donanımlı bir gençlik hedefiyle çalışıyoruz. Adana gençliğini Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. 4 milyar 260 milyon TL'yi aşkın dev yatırım hamlesi, Adana'mızın yarınlarına duyduğumuz inancın en somut göstergesidir."

Dağlı, yatırımların planlı ve disiplinli bir kamu yönetimi anlayışıyla yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanıldığını belirtti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı