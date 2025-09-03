Dacia Sandero Stepway, Ağustos'ta Türkiye'nin En Çok Satılan B-SUV'u Oldu

Dacia Sandero Stepway, Ağustos ayında toplam 2 bin 299 satış adedine ulaşarak Türkiye'nin en çok tercih edilen B-SUV modellerinden biri oldu.

B-SUV segmentinin önde gelen modellerinden Dacia Sandero Stepway'ın, Ağustos ayında ulaştığı 2 bin 299 adetlik satış ile B-SUV segmentinin zirvesinde yer aldığı açıklandı. Model, yılın ilk 8 aylık döneminde ise 13 bin 84 adet satışa ulaşarak segmentinde ikinci sıraya yerleşti.

Açıklamaya göre modern tasarımı, sağlam yapısı ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla geniş kitlelere hitap eden model, şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda çok yönlü bir SUV olarak öne çıkıyor. Dinamik tasarım öğeleriyle gerçek bir SUV'un enerjik ve güçlü görünümüne sahip model, pratiklik ve konforu merkezine alıyor. 2025 yılının ilk 8 ayında, dünyada 160 bin adedi geçen satış rakamıyla model, Türkiye'deki satış başarılarıyla da kullanıcıların ilk tercihlerinden biri olarak ortaya çıkıyor. - İSTANBUL