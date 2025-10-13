D'S Damat 2025-2026 Sonbahar/Kış Koleksiyonu Tanıtıldı

D'S damat, 2025-2026 Sonbahar/Kış Koleksiyonu'nu Vadistanbul mağazasında yer alan Cafe D'S'te düzenlenen özel bir etkinlikle tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, iş ve sanat dünyasından davetliler katıldı.

Etkinlikte stilist Kumru Kermen, erkeklere yönelik olarak iş ve sosyal yaşama uygun parçaların yer aldığı D'S damat 2025-2026 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nı tanıttı.

Kermen, koleksiyonda yer alan Essential takım elbise, triko, casual pantolon, kadife mont, formal palto, deri çanta ve ayakkabı gibi ürünlere yönelik stil önerilerini davetlilerle paylaştı.

Koleksiyon tanıtımının yapıldığı buluşmada, katılımcılara Cafe D'S'in çeşitli içecek ve ikramları da sunuldu.