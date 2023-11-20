CW Enerji, EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'nda yerini aldı

CW Enerji, EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'nda platin sponsor olarak yerini aldı ve CV Charging Vehicles markasını Go Green Türkiye Fuarı'nda tanıttı.

CW Enerji, EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'nda yerini alırken, CV Charging Vehicles markasını da Go Green Türkiye Fuarı'nda katılımcılarla buluşturdu.

CW Enerji, 15-17 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve sektörün en önemli buluşmalarından biri olan EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'nda platin sponsor olarak yerini aldı ve Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği ürünlerini katılımcılarla bir araya getirdi.

Firma, hayata geçirdiği CV Charging Vehicles markası ile TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Elektrikli Araçlar, Şarj Teknolojileri, Ekipman ve Donanımları Fuarı'nda (Go Green Türkiye) araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında sundukları çözümleri katılımcılarla buluşturdu.

EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'nda Platin Sponsor

Fuarlar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'nda Platin Sponsor olarak katılım sağladıklarını ve fuarda Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünleri sergilediklerini belirterek, "Son teknoloji ile ürettiğimiz yenilikçi çalışmalarımızı katılımcılara sunduk. Fuarda mevcut ve potansiyel müşterilerimizle çeşitli görüşmeler yapma şansı da yakaladık. Ayrıca fuarda yeni ürünümüz lityum batarya kabinini de sergiledik. Ürünümüz 60 kWh lifepol batarya kimyasına sahip. 50 kW hybrid invertör çıkışlı bir kabin. İçerisinde klima ve yangın söndürme cihazı mevcut" dedi.

"Enerji sektöründeki bilgi, birikim ve tecrübelerimizi CV Charging Vehicles markası ile sürdürüyoruz"

Hayata geçirdikleri CV Charging Vehicles markası ile de elektrikli araçlar şarj istasyonları sektöründe faaliyet gösterdiklerini dile getiren Sarvan, bu alanda son yıllarda kullanımı gün geçtikçe artan elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti verdiklerini söyledi.

Sarvan, "CV Charging Vehicles markamızla elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında detaylı çözümler sunuyoruz. Enerji sektöründeki bilgi, birikim ve tecrübelerimizi CV Charging Vehicles markası ile sürdürüyoruz. Bu alandaki fuarlarda da boy gösteriyoruz. Bu çerçevede Go Green Türkiye Fuarı'na katılım sağladık. Çalışmalarımızı fuarda katılımcılara yakından sunma imkanı bulduk ve gelişmeler hakkında detaylı bilgiler aktardık" diye konuştu. Sarvan, elektrikli araç şarj istasyonu ile elektrikli araçların şarj ihtiyacını temiz ve sürdürülebilir bir şekilde sunmayı ve daha temiz bir dünyaya katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Sektörlerini ilgilendiren fuarlarda yer almaya devam edeceklerini belirten Sarvan; çalışmaya, üretmeye, yeni projeleri hayata geçirmeye, yerli ve milli üretim ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ANTALYA