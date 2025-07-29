CW Enerji Düzce'de 1215 kWp Güneş Enerji Santrali Kurdu

CW Enerji Düzce'de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına da 1215 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

CW Enerji, Düzce'de faaliyet gösteren bir firmanın çatısını 1215 kWp gücünde güneş panelleriyle donattı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz, Türkiye genelinde sürdürülebilir projelere imza atmayı sürdürdüklerine dikkat çekti. Çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, "Düzce'de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına da 1215 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu başarıyla tamamladık. Güneş enerji santrali ile yılda yaklaşık 96 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 638 bin 312 kg karbondioksit salınımı önlenecek" dedi.

Sadece enerji üretmediklerini aynı zamanda doğayı koruma sorumluluklarını da yerine getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, kurulan güneş enerji santralinin hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir kazanım sağladığını dile getirdi. Yılmaz,

CW Enerji olarak, Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdikleri projelerle yeşil enerji dönüşümünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA