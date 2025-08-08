Cumhuriyet Tarihinin En Kapsamlı Tarım Sayımı Manisa'da Başladı

Cumhuriyet tarihinin 8. ve en kapsamlı Tarım Sayımı, 1 Temmuz 2025 itibarıyla tüm yurtta eş zamanlı olarak başladı. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de genel tarım sayımı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kurulan Genel Tarım Sayım Bürosu'nda çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, ilçe genelindeki tüm çiftçilere çağrıda bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Tarım Sayımı çalışmaları kapsamında tüm çiftçilerimizi, müdürlüğümüz bünyesinde kurulan sayım bürosuna davet ediyoruz. Tarım sektörüne yön verecek bu önemli çalışmada çiftçilerimizin katkısı büyük önem taşımaktadır." denildi.

Yetkililer, sayımın tarımsal üretim kapasitesinin belirlenmesi, geleceğe yönelik politikaların oluşturulması ve sektördeki ihtiyaçların daha sağlıklı tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - MANİSA