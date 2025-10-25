Cumhuriyet Bayramı Konseri Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Bayramı Konseri" ile sanatseverlerle buluştu.

Denizbank'tan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyetin kazanıldığı mücadelenin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün millete bıraktığı en büyük mirasın anlamına vurgu yapan konser, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde sahneye çıkan orkestra, konserin ilk bölümünde Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" adlı eserini yorumladı. Gecenin solisti, ulusal ve uluslararası başarılarıyla dikkati çeken piyanist Can Saraç oldu. Saraç, Erkin'in "Piyano Konçertosu"ndaki performansıyla beğeni topladı.

Konserin ikinci bölümünde ise orkestranın kurucusu ve klasik müzik tarihimizin ölümsüz bestecilerinden Cemal Reşit Rey'in "Bebek Efsanesi" Senfonik Şiiri orkestra tarafından seslendirildi.

Konserler, 7 Kasım'da gerçekleştirilecek "Atatürk'ü Anma Konseri" ile sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.