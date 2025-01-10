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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damga vuran olayları konu alan 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi. Dağlıoğlu, 'Özgür Suriye' kategorisi dahil birçok fotoğrafın önemine değindi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dağlıoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" karesine oy veren Dağlıoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin Tehdit" isimli fotoğrafını seçti.

Dağlıoğlu, "Haber" alanında Barış Seçkin'in "Dış işleri" isimli fotoğrafını tercih ederken, "Günlük Hayat" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Hüzme" ve Hamit Yalçın'ın "Gece şehri" karelerini oyladı.

Son olarak "Spor" kategorisini inceleyen Dağlıoğlu, oyunu Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" ve Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğraflarından yana kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, gelenek haline gelen oylamanın her yeni yıl başladığında bir önceki senenin fotoğraflarını tekrar gözden geçirip geçmişi hatırlatma imkanı sunduğunu ifade etti.

"Yılın Kareleri" oylamasının Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli olaylara dair çok geniş seçki sunduğunu aktaran Dağlıoğlu, "Fotoğraf kalitesi gerçekten üst düzey. Karar verirken insan zorlanıyor çünkü aralarda çok küçük farklar var. Bütün fotoğrafçılarımızın emeğini aslında takdir etmek, ayrı ayrı tebrik etmek lazım." diye konuştu.

"Hepsi birbirinden kıymetli"

Dağlıoğlu, 2024'ü değerlendirirken en yakın gündemlerden birinin de Suriye'deki gelişmeler olduğunun altını çizdi.

"Özgür Suriye" kategorisinin açılmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Anadolu Ajansını bu yüzden ayrıca tebrik etmek isteriz. Suriye deyince tabii uzun yıllardır süre gelen bir hikaye, tabii ki tatlı bir hikaye değil bu. En çok sembolikleşen böyle bazı ifadeler vardı; Emevi Camisi'nde namaz kılınması, bir de Kasyun Dağı'ndan kahve içilmesi. Uzun yıllar böyle aklımda kalan önemli iki mesaj olduğu için camideki o 'Özgür ülkede ilk namaz'ı seçmiş oldum." dedi.

Burak Dağlıoğlu, "Haber" kategorisinde de çok geniş seçki bulunduğuna dikkati çekerek, fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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