Cumhurbaşkanlığı Çalışanlarına Finansal Okuryazarlık Eğitimi
Sermaye Piyasası Kurulu, Cumhurbaşkanlığı çalışanları için finansal okuryazarlık eğitim semineri düzenledi. SPK, bu seminerlerle finansal farkındalığı artırmayı hedefliyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına yönelik finansal okuryazarlık eğitim semineri gerçekleştirdi.
SPK açıklamasında, Kurulun finansal okuryazarlık kapsamında konferans ve seminerlerine devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"17 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Finansal Okuryazarlık Günü' konulu genelge kapsamında, finansal okuryazarlık bilincinin ve finansal farkındalığın artırılmasına yönelik 3 Haziran 2025 Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkanlığımız tarafından Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına yönelik finansal okuryazarlık eğitim semineri gerçekleştirilmiştir."