Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yarın Saat 09.00'da, Ekonomik Politikalarda Üç Yıllık Yol Haritamızı Şekillendiren Orta Vadeli Programı Açıklıyoruz"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın sabah saat 09.00'da düzenlenecek basın toplantısıyla ekonomide 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program'ı ( Ovp ) açıklayacağını söyledi. Yılmaz, "Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program'ı yarın açıklayacaklarını bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yarın sabah 09.00'da düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı ( Ovp ) açıklıyoruz. Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile; 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz. Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyor ve güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız."