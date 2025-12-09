Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "vatandaşlık maaşı" için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasının gelecek yıl başlayacağını açıkladı. Söz konusu modelin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Pilot uygulamayı önümüzdeki yıl birkaç ilde başlatacağız. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz" dedi.

  • Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulaması gelecek yıl başlayacak.
  • Sistemin pilot uygulaması önümüzdeki yıl birkaç ilde başlatılacak.
  • Sistem 2027 yılında tüm ülkeye yayılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

TARİH VERDİ

Yılmaz kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasının gelecek yıl başlayacağını açıkladı.

SEÇİM BEYANNAMESİNDE YER ALIYORDU

Yılmaz, söz konusu modelin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olduğunu hatırlatarak, çalışmanın uzun süredir kapsamlı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

SOSYAL DESTEKLER ENTEGRE EDİLECEK

Modelle birlikte mevcut sosyal desteklerin entegre edileceğini belirten Yılmaz, uygulamanın metropol şehirlerin dinamiklerine ve emekliler gibi farklı kesimlerin ihtiyaçlarına göre güncellendiğini söyledi.

2027 YILINDA TÜM ÜLKEYE YAYILACAK

Yılmaz, "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl birkaç ilde başlatacağız. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modeli, aileleri güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir çalışma olacak" dedi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Ekonomi
title