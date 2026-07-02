Cevdet Yılmaz: Türkiye denizcilikte dünyada 11. sıraya yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün Türkiye 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 400 balıkçı barınağı, 181 tekne imar ve ceket yeri, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 11 kuru, 40'ı yüzer olmak üzere 51 havuzu, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizcisiyle dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. 2002'de 8,9 milyon ile dünyada 17. sırada yer alan Türk sahipli denizcilik filomuz, 2026 itibarıyla 2 bin 234 gemi ve 51, 8 milyon kapasitesiyle dünyada 11'inci sıraya yükselmiştir" dedi.

5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin ödül töreni ve gala yemeği, İstanbul'daki Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, davet edilen ülkelerin bakanları, iş adamları, siyasetçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Ödül törenin açılış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gün boyu süren oturumlarda bağlantılar sağlandıklarını ve bu toplantının iyi çıktıları olacağını söyledi.

Daha sonra bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyada yaşanan gelişmeler küresel siyasetten ticaret yollarına, enerji koridorlarından tedarik zincirlerine kadar birçok alanda dengelerin yeniden şekillendiği bir döneme işaret ediyor. Eski düzenin kaybolduğu, yeni düzenin henüz tam şekillenmediği bir geçiş sürecindeyiz. Maalesef uluslararası kurumların, kuralların zayıfladığı bir dönemdeyiz. Bunun denizcilik için geçerli olmamasını temenni ediyoruz. Bu alan uluslararası kurumların ve kuralların bütün ülkelerin katılımıyla elbette şekilleneceği ve uygulanacağı bir alan. Bundan da tüm insanlık istifade edecektir diye düşünüyoruz. Uluslararası sistemin çok kutuplu bir yapıya evrildiği bu süreçte denizler de ekonomik rekabeti ve jeostratejik mücadelenin başlıca alanlarından biri haline gelmiştir. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ının deniz yoluyla gerçekleştirildiği denizcilik, küresel üretimin, ticaretin ve lojistiğin en belirleyici unsurlarındandır. Dört bir tarafı denizlerle çevrili, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan boğazlara sahip ve Avrupa, Asya ile Afrika'nın kesişim noktasında bulunan Türkiye, bu yeni küresel tablonun merkezinde yer alan ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

Denizcilik alanındaki yatırımlardan söz eden Yılmaz, "Gerek tarihimiz, gerek coğrafi konumumuz, gerekse küresel jeopolitiğin ortaya çıkardığı yeni tablo denizciliğe bakışımızı şekillendirmektedir. İhracattan ticarete, turizmden savunma ve güvenliğe kadar tüm hedeflerimize ulaşabilmemiz, denizlerde ve denizcilikte güçlü olmamızı zorunlu kılmaktadır. Son yirmi üç yılda denizciliği, stratejik önceliklerimiz arasında gördük ve politikalarımızı bu anlayış doğrultusunda şekillendirdik. Göreve geldiğimizde, arzu gerisinde bulunan denizcilik altyapımızı güçlendirerek bugün gurur duyduğumuz bir seviyeye ulaşmış durumdayız. Elbette bu da yeterli değil. Daha da ileriye hep birlikte gideceğiz. Bugün Türkiye 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 400 balıkçı barınağı, 181 tekne imar ve ceket yer, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 11 kuru, 40'ı yüzer olmak üzere 51 havuzu, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizcisiyle dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. 2002'de 8,9 milyon ile dünyada 17. sırada yer alan Türk sahipli denizcilik filomuz, 2026 itibarıyla 2 bin 234 gemi ve 51, 8 milyon kapasitesiyle dünyada 11'inci sıraya yükselmiştir. Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin'de Aliağa olmak üzere beş limanımız halihazırda dünyanın en yoğun yüz limanı arasında yer almaktadır. 2025'te 62 bin 656 gemiye limanlarımızda hizmet verdik. Limanlarımıza uğrayan kruvaziyer gemi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artarak bin 375 yolcu sayısı ise 2,2 milyona ulaştı. Son 23 yılda inşa ettiğimiz yeni yat limanları ve sürekli artan bağlama kapasitesiyle ülkemizi yat turizminde bir cazibe merkezi haline getirdik" dedi.

Deniz emniyetinin çok önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2002'de 41 olan yat limanı sayımızı en son Gazipaşa Yat Limanımızı da hizmete açarak 65'e yükselttik. 8 bin 500 olan olan bağlama kapasitesi kapasitemizi ise 26 bin seviyesine getirdik. Geçtiğimiz sene Kaputaj hatlarında faaliyet gösteren firmalarımızla 119 milyona yakın yolcu ve 9 milyon 600 bin araç taşıdık. Öte yandan 84 binden fazla insanımıza istihdam sağlayan gemi sanayimizle küresel ölçekte güçlü ve etkili bir konumdadır. Gemi siparişlerinde dünyada yedinci, tonajda 10'uncu sırada yer alan gemi inşa sanayimiz mega yat imalatında ise dünya ikincisi konumundadır. Geri dönüşüm alanında ise dünyada üçüncü Avrupa'da lideriz. 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini yirmi bir yıldır kesintisiz sürdürüyoruz. Sadece 2025 yılı verdiğimiz 5,3 milyar liralık destekle de denizcilik sektörümüzün yanında olmaya devam ettik. Uluslararası alanda da denizcilikte iş birliği ağımızı sürekli genişletiyoruz. Bugüne kadar 51 ülkeyle 60 İstiklal Anlaşması imzaladı. 1999'dan bu yana kesintisiz üyesi olduğumuz Uluslararası Denizcilik Örgütü Konseyi'ne de geçtiğimiz yıl yüksek bir oy oylarıyla 14. kez seçilmiş olduk. Boğazlarımızdan geçen gemilerden alınan ücretleri 2022 yılından bu yana yaptığımız güncellemelerle arttırıyoruz. Her Kabotaj Bayramı'nda bu güncellemeleri sürdürmeye devam edeceğiz. Deniz emniyeti ve güvenliği konusunda da tavizsiz duruşumuzu muhafaza ediyor, Basra Körfezi'nde yaşanan savaş nedeniyle mahsur kalan gemilerimizin emniyetle tahliyesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Çok şükür şu anda bir mutabakat oluştu. Bir ateşkes oluştu. ve hiçbir olarak bir iyileşme söz konusu bütün bu yaşananlar bize şunu gösterdi. Deniz ulaşımı küresel ekonominin can damarı ve bağlantısallık alternatif yollar, güzergahlar çok çok önemli. Bu yaşananlar inanıyorum ki önümüzdeki dönem bu alanlarda yeni fikirlerin güzergahların alternatif bağlantısallık hatlarının oluşumuna da katkı sunacaktır. Biz de bu savaş çıkmasın diye her türlü gayret sarf ettik. Şimdi de savaş kalıcı bir şekilde sonuçlansın. Kalıcı bir barış oluşsun diye her türlü gayreti diplomatik gayreti sarf ettik, inşallah bir daha o günleri yaşamayız, bunu temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kamu özel sektör işbirliğinin denizcilik alanında da devam ettiğini belirten Yılmaz, "Türkiye yüz yıllık vizyonumuz denizlerde daha güçlü, denizcilikte daha rekabetçi, limanlarıyla, tersaneleriyle, ticaret filosuyla küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye'yi hedeflemektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de ve Ege'de hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyan, denizcilik kapasitesini her alanda güçlendiren Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Kamu kurumlarımızla özel sektörümüz arasında kurduğumuz güçlü iş birliği ve denizcilik camiamızın sahip olduğu bilgi, tecrübe ve birikimle önümüzdeki dönemde de ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız. Her alanda olduğu gibi bu alanda da kamu ve özel sektör diyaloğu ve iş birliği başarı için en kritik faktörlerden biri. Bugün de burada aynı tabloyu görüyoruz. Kamu ve özel sektör ortak hedefler koyup bu hedefler doğrultusunda üzerlerine düşeni yaptıklarında başarıda gelmiş oluyor. Diğer taraftan denizcilik aynı zamanda uluslararası iş birliğinin çok kıymetli olduğu bir alan. Seyri-u sefer serbesti çok değerli. Bunun ne kadar değerli olduğunu yaşayarak gördük" diye belirtti.

Konuşmaların ardından ödül alan firmalara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Uraloğlu tarafından ödülleri takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı