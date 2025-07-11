Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Ekonomi Konferansı'nda Ticaret İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Ekonomi Konferansı'nda Ticaret İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu Yaptı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da düzenlenen Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 3'üncü Ekonomi Konferansı'na katıldı. Yılmaz, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi ve KKTC ekonomisinin desteklenmesi hedeflerini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 3'üncü Ekonomi Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 3'üncü Ekonomi Konferansı'na iştirak etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Lefkoşa'da düzenlenen Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu III. Ekonomi Konferansı'na, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte katıldık. Kamu-özel sektör iş birliğiyle iki kardeş ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirmeyi; dijitalleşmeden e-ihracata, yatırım ortamından kadın ve genç girişimciliğine kadar her alanda KKTC ekonomisini desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu stratejik vizyona katkı sunan başta TOBB ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası olmak üzere tüm kurum ve iş dünyası temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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